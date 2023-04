“Non è l’Arena”, quando Dell’Utri si arrabbiava con Giletti per la puntata sulla mafia e la cena rivelata da Baiardo (Di mercoledì 19 aprile 2023) «La foto non posso consegnarla se prima non ne parlo con Graviano». È lo stesso Salvatore Baiardo a confermare indirettamente l’esistenza del famoso scatto che immortalerebbe Silvio Berlusconi, Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino. In un’intercettazione riportata oggi da Repubblica. Dell’immagine si parla da qualche giorno: sarebbe stata scattata sul lago d’Orta “di nascosto” forse con una Polaroid. Massimo Giletti ha detto ai pm che indagano sulle stragi del 1993 di averla vista “da lontano”, in mano a Baiardo. E che ha sicuramente riconosciuto Berlusconi, che all’epoca seguiva per lavoro. Ma intanto c’è anche un’altra storia che spunta. Quella che vede Marcello Dell’Utri molto arrabbiato con “Non è l’Arena”. Tanto da provare a mobilitare Fininvest contro La7. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) «La foto non posso consegnarla se prima non ne parlo con Graviano». È lo stesso Salvatorea confermare indirettamente l’esistenza del famoso scatto che immortalerebbe Silvio Berlusconi, Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino. In un’intercettazione riportata oggi da Repubblica. Dell’immagine si parla da qualche giorno: sarebbe stata scattata sul lago d’Orta “di nascosto” forse con una Polaroid. Massimoha detto ai pm che indagano sulle stragi del 1993 di averla vista “da lontano”, in mano a. E che ha sicuramente riconosciuto Berlusconi, che all’epoca seguiva per lavoro. Ma intanto c’è anche un’altra storia che spunta. Quella che vede Marcellomolto arrabbiato con “Non è”. Tanto da provare a mobilitare Fininvest contro La7. ...

E Dell'Utri mobilitò Fininvest contro Giletti: "Questi sono delinquenti influenzano i giudici" ... l'avvocata Enrica Mascherpa, e accenna la situazione che lo preoccupa: è la diffusione della puntata della trasmissione di La7 Non è l'Arena di Massimo Giletti , andata in onda pochi giorni prima.