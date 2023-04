“Non è giusto!”. Amici, panico nella scuola: Wax sbotta contro Arisa e poco dal Serale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Amici 22, momenti di tensione nella scuola: durante la puntata del daytime di oggi Wax non ha retto ed ha attaccato la professoressa Arisa. A lanciare la pietra è stata la prof: “Caro Wax torno alla carica perché ti stimo troppo per pensare che tu davvero voglia chiuderti così alla possibilità di un compito che potresti fare tranquillamente. Questa settimana ho potuto constatare come sei bravo a esprimere sentimenti e quanto sei capace di far arrivare il tuo amore agli altri e farti amare”. “È una versione inedita di te Vogliamo riprovare a fare il guanto di sfida ‘canzone con dedica’ con Angelina? È solo un’altra opportunità per mostrare un’altra parte di te stesso”. Arisa, insomma ha deciso di riproporre il guanto “canzone con dedica” tra il suo allievo e Angelina Mango, una decisione che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)22, momenti di tensione: durante la puntata del daytime di oggi Wax non ha retto ed ha attaccato la professoressa. A lanciare la pietra è stata la prof: “Caro Wax torno alla carica perché ti stimo troppo per pensare che tu davvero voglia chiuderti così alla possibilità di un compito che potresti fare tranquillamente. Questa settimana ho potuto constatare come sei bravo a esprimere sentimenti e quanto sei capace di far arrivare il tuo amore agli altri e farti amare”. “È una versione inedita di te Vogliamo riprovare a fare il guanto di sfida ‘canzone con dedica’ con Angelina? È solo un’altra opportunità per mostrare un’altra parte di te stesso”., insomma ha deciso di riproporre il guanto “canzone con dedica” tra il suo allievo e Angelina Mango, una decisione che ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_pucciarelli : Gli operai di Ansaldo a Genova hanni accolto il sindaco di destra Bucci andato lì a commemorare la Resistenza ricop… - AngeloCiocca : Però per questo Preside immagino non ci sarà alcuna sospensione, come è invece avvenuto per la maestra che ha fatto… - dottolck : La solita triste realtà, complimenti a questi ragazzi d’oro, che hanno scritto l’ennesima pagina di storia dello sp… - Frankie82996460 : @capuanogio Tutto giusto. Anche il punto 5. Ma non credo si possa fare diversamente. Se si fosse fatto in estate, e… - grass_francesco : RT @LeoRavenX: Se non altro i boxer della Decathlon sono elastici al punto giusto ?? -