“Non doveva farlo” Isola dei Famosi | ancora polemiche su Cristina Scuccia | “Un grande dispiacere”

Il membro del Consiglio Nazionale scuola Cei ed anche Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Suor Anna Alfieri, ha commentato la rivoluzione esistenziale della non più Suor Cristina, e della sua inaugurata avventura a L'Isola dei Famosi 2023 di Ilary Blasi. Considerazioni pungenti sull'ex sorella Cristina Scuccia. Niente da ridire a proposito del suo innegabile talento nel canto. Suor Anna Alfieri tuttavia teme che il bel percorso religioso di Suor Cristina possa essere infangato dalla sue nuove scelte di vita. Più di tutto, non è sembrata contraria alle partecipazioni televisive di Cristina Scuccia. L'Isola dei Famosi, una scorciatoia.

