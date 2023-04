Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta: onore ai tifosi del Napoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Napoli esce dalla Champions League ma lo spettacolo allo stadio Diego Armando Maradona è stato stupendo. Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta, può sembrare una banalità ma è così. Lo è per i tifosi del Napoli, che per oltre 180 minuti tra andata e ritorno hanno dato tutto quello che avevano e potevano per supportare il Napoli in Champions League, per alimentare un sogno brutalmente spazzato via. Spazzato via da scelte arbitrali clamorosamente sbagliate: Kovacs ha condizionato la gara d’andata mettendola sul piano che voleva il Milan: difesa e contropiede. Marciniak si è superato non concedendo un rigore solare su Lozano, tanto evidente da far venire cattivi pensieri sul perché non lo abbia concesso. Ma quello che non è mancato nella serata di Champions League è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilesce dalla Champions League ma lo spettacolo allo stadio Diego Armando Maradona è stato stupendo. Non c’èneldi chi, può sembrare una banalità ma è così. Lo è per idel, che per oltre 180 minuti tra andata e ritorno hanno dato tutto quello che avevano e potevano per supportare ilin Champions League, per alimentare un sogno brutalmente spazzato via. Spazzato via da scelte arbitrali clamorosamente sbagliate: Kovacs ha condizionato la gara d’andata mettendola sul piano che voleva il Milan: difesa e contropiede. Marciniak si è superato non concedendo un rigore solare su Lozano, tanto evidente da far venire cattivi pensieri sul perché non lo abbia concesso. Ma quello che non è mancato nella serata di Champions League è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Tra vaccinati boom di morti per cause diverse dal Covid ??? Quante bugie sulla protezione special… - LaVeritaWeb : Il ministro, Roberto Speranza, e il capo dell’Aifa, Nicola Magrini, fecero pressioni per non danneggiare la campagn… - stanzaselvaggia : Quando c’è da mettere e aggiustare radiocollari non riescono a fare nulla in anni e anni, quando c’è da consumare v… - robertis_emilia : RT @AlessandraCicc6: “Non devi credere a tutto ciò che vedi. L'immagine della realtà che ci offrono i nostri occhi è solo un'illusione, un… - heretic_magic : RT @aku_cintaxkamu: Ma quale passione deve rispolverare Marco per Gemma che non c'è mai stata #ilparadisodellesignore -

'La Champions ridefinisce la distanza di valori fra Leao e Kvara: non c'è storia' Consapevole di non essere un addetto ai lavori, ma un semplice appassionato di calciomercato, chiedo se le mie tesi siano campate in aria o meno. Ringrazio per l'attenzione. Geremia di Trieste ... Collovati: "Inzaghi Visto il campionato, sarebbe da esonero subito" Non credo che Inzaghi rimarrà ma il discorso Champions è aperto e l'Inter può andare in finale". E allora la stagione prenderebbe comunque una piega diversa, per i ... "Ecco come è cambiato il mondo dell'adozione" In realtà, la chiave di lettura di tutto questo iter è soltanto una: saper accogliere l'alterità, accettando l'idea che nostro figlio, anche se caucasico, non ci assomiglierà. Ci somiglierà nei gesti,... Consapevole diessere un addetto ai lavori, ma un semplice appassionato di calciomercato, chiedo se le mie tesi siano campate in aria o meno. Ringrazio per l'attenzione. Geremia di Trieste ...credo che Inzaghi rimarrà ma il discorso Champions è aperto e l'Inter può andare in finale". E allora la stagione prenderebbe comunque una piega diversa, per i ...In realtà, la chiave di lettura di tutto questo iter è soltanto una: saper accogliere l'alterità, accettando l'idea che nostro figlio, anche se caucasico,ci assomiglierà. Ci somiglierà nei gesti,... Perché nelle vecchie mappe la California è rappresentata come un ... Geopop