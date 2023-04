"Noi puntiamo sulle donne", la ricetta di Meloni sul lavoro (Di mercoledì 19 aprile 2023) La tenuta economico -sociale dell'Italia non si risolve facendo arrivare sempre più immigrati come vorrebbe la sinistra. Per Giorgia Meloni la soluzione è un'altra: incentivare la natalità e creare le condizioni per agevolare le donne a trovare lavoro. «È oggettivo che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità e sulla demografia - spiega il presidente del Consiglio a margine del Salone del Mobile a Milano - Di fatto noi abbiamo sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, al di là della valutazione però questo problema si risolve in vari modi. E il modo sul quale lavora il governo non è risolverlo con i migranti ma risolverlo con quella grande riserva inutilizzata che è il lavoro ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) La tenuta economico -sociale dell'Italia non si risolve facendo arrivare sempre più immigrati come vorrebbe la sinistra. Per Giorgiala soluzione è un'altra: incentivare la natalità e creare le condizioni per agevolare lea trovare. «È oggettivo che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità e sulla demografia - spiega il presidente del Consiglio a margine del Salone del Mobile a Milano - Di fatto noi abbiamo sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, al di là della valutazione però questo problema si risolve in vari modi. E il modo sul quale lavora il governo non è risolverlo con i migranti ma risolverlo con quella grande riserva inutilizzata che è il...

