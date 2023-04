No, questo pacco di semola non contiene «farina di cavallette» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 18 aprile 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare una foto che ritrae un pacco di semola di grano duro rimacinata di Cuore Mediterraneo, marchio del supermercato Todis. In particolare, la foto mostra gli ingredienti, la modalità di conservazione e la provenienza del prodotto. Nella sezione «Leggi gli ingredienti» si nota la scritta «Può contenere farina di cavallette». Foto che la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp come segnalazione La foto oggetto della nostra analisi fa riferimento al dibattito, di cui ci siamo già occupati su Facta.news, nato in seguito alla decisione dell’Unione europea di autorizzare l’immissione in commercio di prodotti alimentari a base di farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 18 aprile 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare una foto che ritrae undidi grano duro rimacinata di Cuore Mediterraneo, marchio del supermercato Todis. In particolare, la foto mostra gli ingredienti, la modalità di conservazione e la provenienza del prodotto. Nella sezione «Leggi gli ingredienti» si nota la scritta «Può conteneredi». Foto che la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp come segnalazione La foto oggetto della nostra analisi fa riferimento al dibattito, di cui ci siamo già occupati su Facta.news, nato in seguito alla decisione dell’Unione europea di autorizzare l’immissione in commercio di prodotti alimentari a base diparzialmente sgrassata di Acheta domesticus, ...

