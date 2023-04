No! Queste foto non mostrano il figlio di Soros e Lady Gaga a un evento satanista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il nome di George Soros, per molti utenti del web, è ormai indissolubilmente legato a oscuri mondi sotterranei di pedofilia e satanismo. L’investitore è infatti diventato il simbolo delle élite globaliste e del loro potere. Per questo l’internet è alla continua ricerca di prove in grado di certificare la sua sconfinata malvagità. In questo caso, crede di averne rintracciata una nella foto che ritrarrebbe suo figlio a un evento di satanisti. Insieme alla pop-star Lady Gaga, che appare nelle vesti di una sommelier di sangue umano. Per chi ha fretta: Diverse fotografie stanno circolando di recente in merito a un presunto evento satanico avvenuto nel 2013. Una riprende il post del figlio di Soros che scrive ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il nome di George, per molti utenti del web, è ormai indissolubilmente legato a oscuri mondi sotterranei di pedofilia e satanismo. L’investitore è infatti diventato il simbolo delle élite globaliste e del loro potere. Per questo l’internet è alla continua ricerca di prove in grado di certificare la sua sconfinata malvagità. In questo caso, crede di averne rintracciata una nellache ritrarrebbe suoa undi satanisti. Insieme alla pop-star, che appare nelle vesti di una sommelier di sangue umano. Per chi ha fretta: Diversegrafie stanno circolando di recente in merito a un presuntosatanico avvenuto nel 2013. Una riprende il post deldiche scrive ...

