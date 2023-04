Nikon | ecco il nuovo NIKKOR Z DX 12-28MM zoom motorizzato

(Di mercoledì 19 aprile 2023)presenta ilZ DX 12-f/3.5-5.6 PZ VR , primoideale per i video e ottimo anche per la fotografia, dopo aver vinto due premi TIPA nella categoria miglior obiettivo, presenta il primo obiettivodella serieZ: l’obiettivo ultra-grandangolareZ DX 12-f/3.5-5.6 PZ VR. Compatto e ben bilanciato, questo obiettivoin formato DX è ottimizzato per i video ed è perfetto per esaltare la creatività di chi lo usa. La versatile portata di questoobiettivo lo rende ideale anche per gli utenti di fotocamere DX che desiderano un obiettivo ...

Nikon presenta il nuovo NIKKOR Z DX 12-28MM, primo zoom motorizzato per la serie Z perfetto per chi fa vlogging, ma ottimo anche per le foto.Nikon si aggiudica tre premi al TIPA World Award con la categoria miglior vlogger camera e due premi per la categoria miglior obiettivi.