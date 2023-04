Nikita Pelizon torna su Onestini | cosa è accaduto dopo il GF Vip

(Di mercoledì 19 aprile 2023) In un'intervistaha parlato di Luca. Oltre a replicare alle sue parole ha svelatoil GF Vip L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Nikita Pelizon, vincitrice del #GFVIP 7, commenta il mancato invito a Verissimo: 'Penso che non si dovrebbe fare d… - EVEDOMINO10 : Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, volano parole grosse! - ADelleNotizie : Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, volano parole grosse! #gfvip #gintonic #donnalisi #isola #isoladeifamosi… - vitroilgmailco1 : Gf Vip 7, Nikita Pelizon: “Oriana Marzoli? Vedere i continui rifiuti da parte di Daniele Dal Moro la mandava in bes… - caffeucciosoc : Nikita Pelizon torna a parlare di Luca Onestini a Casa Chi: “Non capisco l’avvicinamento di Onestini a fine percor… -

, ospite di Casa Chi dopo la vittoria del Grande Fratello Vip , non è stata certamente clemente nel commentare gli ex concorrenti della Casa, a cominciare da Oriana Marzoli e Daniele ..., intervistata da Casa Chi, ha parlato di Luca Onestini ed ha anche svelato cosa ne pensa delle coppie che sono nate nella Casa del Grande Fratello Vip .parla delle ...... dato che al televoto si scontra con un pezzo da novanta del cast: la modella brasiliana Helena Prestes, amica di, che ha già schierato tutto il suo fandom per supportarla. 'Perché ho ...

Nikita Pelizon su Luca Onestini: Voglio parlargli, al GF si riavvicinò per fare la figura del santo Fanpage.it

In un’intervista Nikita Pelizon ha parlato di Luca Onestini. Oltre a replicare alle sue parole ha svelato cosa è accaduto dopo il GF Vip Nikita Pelizon dopo la vittoria al Grande Fratello Vip è ...Nikita Pelizon rilascia una intervista di "fuoco" contro le coppie del Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli interviene a gamba tesa, il video.