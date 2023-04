Nielsen risolve i problemi interni e torna alla carica

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il gigante della misurazione dell’audience TVriottiene l’accreditamento per il servizio Wall Street Journal, di Megan Graham, pag. 6 L’organo di controllo dell’industria dei media, il Media Rating Council, ha dichiarato di aver votato per ripristinare l’accreditamento del servizio di rating televisivo nazionale diHoldings PLC, che era stato sospeso dal 2021.è nota da tempo per i suoi ascolti televisivi statunitensi, che forniscono stime sull’audience che le reti utilizzano per vendere tempo commerciale e rassicurare gli inserzionisti che hanno ottenuto ciò per cui hanno pagato, utilizzando un panel di famiglie che consente all’azienda di tracciare ciò che guardano. L’MRC verifica i prodotti di misurazione dei media per infondere fiducia nei loro risultati, ma ha ritirato l’accreditamento degli ascolti ...