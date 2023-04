Neymar diventerà papà per la seconda volta: l’annuncio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il brasiliano, attualmente infortunato, ha dato l'annuncio insieme alla sua compagna. I due presto diventeranno genitori. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il brasiliano, attualmente infortunato, ha dato l'annuncio insieme alla sua compagna. I due presto diventeranno genitori.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Neymar, secondo figlio in arrivo: la fidanzata Bruna Biancardi è in dolce attesa. FOTO: Grande gioia per il campion… - big_chiara : NEYMAR DIVENTERÀ PADRE PER LA SECONDA VOLTAAAAA ???? -

Kings League, Neymar diventerà proprietario di una squadra L'attaccante del Paris Saint Germain entra nella competizione ideata da Piqué come presidente di una squadra tutta ... Osimhen piace a Psg e United, ma De Laurentiis chiede 150 milioni (Gazzetta) sia la prossima stagione, ma se il pressing per lui diventerà forte, la sua partenza non può essere ... che è in procinto di cambiare proprietà, oppure il Psg, nel caso in cui uno tra Neymar, Messi e ... Ecco come Mbappé è diventato il nuovo Re di Francia. E del Psg Il fuoriclasse parigino infatti sarà il nuovo capitano della nazionale e allo stesso tempo diventerà l'elemento più importante del club dell'emiro del Qatar. Più di Messi e Neymar. Insomma, il 24enne ... L'attaccante del Paris Saint Germain entra nella competizione ideata da Piqué come presidente di una squadra tutta ...sia la prossima stagione, ma se il pressing per luiforte, la sua partenza non può essere ... che è in procinto di cambiare proprietà, oppure il Psg, nel caso in cui uno tra, Messi e ...Il fuoriclasse parigino infatti sarà il nuovo capitano della nazionale e allo stesso tempol'elemento più importante del club dell'emiro del Qatar. Più di Messi e. Insomma, il 24enne ... Neymar diventerà papà per la seconda volta: l'annuncio via Instagram La Gazzetta dello Sport