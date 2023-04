New York | crolla un parcheggio a Manhattan | un morto e cinque feriti – Il video

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Una persona è morta esono rimaste ferite nel crollo di unnel cuore dia New. Le autorità hanno evacuato gli abitanti degli edifici vicini. Il tutto è avvenuto a Lower, vicino a Wall Street. Il bilancio, hanno detto i vigili del fuoco di, potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. «L’edificio – ha dichiarato il sindaco di New, Eric Adams – è completamente instabile». La commissioner della polizia, Keechant Sewell, ha parlato di «collasso strutturale». L’edificio è di proprietà di Abacus Bank, l’istituto finito nei guai in passato per frodi finanziarie. La zona del crollo si trova vicino al municipio della città.da: Raw Alert su Twitter su Open Leggi anche: Marsiglia, trovati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Shock in Usa: sbaglia l'indirizzo dell'amico, 20enne uccisa a fucilate. E' accaduto nello stato di New York. Ieri l… - RaiNews : Un 16enne afroamericano sbaglia indirizzo, un uomo bianco apre e gli spara 2 colpi di pistola. Protetto dalla legit… - putino : A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, la NATO ha deciso di cambiare il proprio concetto difensivo: si sta ora… - SamBresciano : RT @LadyAfro17: 18 Aprile 2023, Stati Uniti TRAFFICO SESSUALE E STUPRO Il procuratore distrettuale della contea di Yates di New York ha… - giorgia2825 : @ICARVSFLY Ma i libri dei due hanno avuto moooolto successo quindi non capisco dove esca fuori questo new York time… -

Con il tempo è diventata addirittura un'icona e un simbolo del Made in Italy , presente nella collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di. Il modello in offerta su Amazon è ...Così gli Stati Uniti proteggono la diaspora cinese dall'autoritarismo di Pechino. E l'Italia L'altro ieri l'Fbi ha arrestato due persone, residenti a, con l'accusa di aver aperto e gestito una 'stazione di polizia' cinese a Manhattan per più di un anno, sotto il controllo diretto dell'ufficio di Pubblica sicurezza di Fuzhou, un ramo del ...Il Met Gala 2023 - il ricevimento al Metropolitan Museum of Art di- è alle porte. Come ogni primo lunedì di maggio, dal lontano 1948 per volere dell'allora direttrice della rivista Vogu e, ...

New York, crolla un garage a Manhattan: la polizia invia un cane-robot per verificare la stabilità del palazzo Corriere TV

Rupert Murdoch evita il processo con un accordo in extremis: Fox ha patteggiato con Dominion Voting Systems, evitando così uno show pubblico che avrebbe rischiato di portare sul banco degli imputati i ...Jonathan Majors è stato in prima pagina nelle ultime settimane, dopo essere stato recentemente arrestato a New York in seguito a quello che è stato presumibilmente un incidente di abuso domestico che ...