New York, crolla garage di 4 piani: un morto e 5 feriti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Usato un 'cane robot' per la ricerca di eventuali vittime tra le macerie Una persona è rimasta uccisa e cinque ferite nel crollo di un garage avvenuto a New York, nella zona di Lower Manhattan. Secondo quanto hanno reso noto le autorità cittadine, la vittima è uno dei sei addetti del garage che sono rimasti intrappolati dai detriti del crollo dell'edificio di quattro piani che sarebbe stato provocato da un cedimento strutturale. Gli altri cinque sono stati estratti dalle macerie, e quattro sono stati ricoverati in condizioni stabili. A causa della "completa instabilità dell'edificio", il sindaco Eric Adams ha spiegato che le squadre di soccorso del Fdny oltre a droni hanno usato un "cane robot" per ispezionare la scena del crollo per cercare le vittime tra le macerie e le decine di macchine completamente ...

