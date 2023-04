New York, crolla garage a Manhattan: un morto e quattro feriti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggi Anche Crollo palazzo a Miami, forse dovuto a infiltrazioni nei garage per 40 anni - Il bilancio delle vittime sale a 28 Il sindaco della metropoli Eric Adams si è recato sul luogo dell'incidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggi Anche Crollo palazzo a Miami, forse dovuto a infiltrazioni neiper 40 anni - Il bilancio delle vittime sale a 28 Il sindaco della metropoli Eric Adams si è recato sul luogo dell'incidente ...

New York, crolla garage a Manhattan: un morto e quattro feriti
È di un morto e quattro feriti il bilancio di un crollo di un garage a New York avvenuto ieri. Lo riferiscono le autorità della città in una conferenza stampa precisando che al momento dell'incidente ... Un garage è crollato a Manhattan, a meno di un chilometro dalla Borsa di New York. Il sindaco della metropoli Eric Adams si è recato sul luogo dell'incidente.

Il sindaco Sottani in trasferta negli Stati Uniti
La visita a Rohoboth Beach. Comune gemallato negli Usa. Incontri e visite istituzionali. A 500 anni dallo sbarco a Ny.