(Di mercoledì 19 aprile 2023) Utili ein linea con le stime pernel primo trimestre, ma con una crescita degli abbonati inferiore alle. Sono i dati annunciati dalla società di streaming, che ha reso note le cifre legate al primo trimestre del 2023. L’utile per azione è stato di 2,88 dollari,i 2,86 dollari attesi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Finanza #Notizie Netflix, ricavi sotto le attese: slitta il piano contro la condivisione delle password: Utili e r… - CalcioFinanza : Netflix, ricavi sotto le attese nel primo trimestre: slitta il piano contro la condivisione delle password… - IGItalia : Ieri #Netflix ha diffuso i risultati finanziari relativi ai primi tre mesi del 2023: ricavi a $8,162 miliardi ed ut… - ilmessaggeroit : Netflix, slitta il piano anti-condivisione password: negli Usa entro giugno. «Ricavi sotto le attese» - studiomarzocchi : Ultima Ora: Netflix, slitta il piano contro la condivisione delle password: ricavi sotto le attese #economia… -

... male Goldman Sachs Nella tecnologia, il gigante dello streamingnon ha convinto gli ... ma non ha rispettato le stime suisi è detta "soddisfatta" dell'andamento del piano introdotto a novembre , spiegando che imedi totali per abbonamento negli Stati Uniti per il piano pubblicitario superano già quelli ...Nei tre mesi fino alla fine di marzo,ha aumentato idi quasi il 4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 8,2 miliardi di dollari. L'utile netto è tuttavia sceso di circa il ...

Netflix, slitta il piano contro la condivisione delle password: ricavi sotto le attese Corriere della Sera

Luci e ombre nei conti Netflix. L'azienda padrona dello streaming mondiale chiude il primo trimestre con ricavi per 8,16 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti che ...Crescita del fatturato ma utili in calo nel Q1 di Netflix, ma soprattutto novità che riguardano la chiusura del servizio di spedizione di DVD per posta negli USA, la condivisione dell'account e il pia ...