Netflix punta tutto sull’effetto nostalgia: tornano in tv i Power Rangers (Di mercoledì 19 aprile 2023) A trent'anni dal primo storico episodio i mitici Power Rangers indossano - di nuovo - i loro vestiti sgargianti per sconfiggere le forze del male in un film evento per i fan del franchise Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) A trent'anni dal primo storico episodio i miticiindossano - di nuovo - i loro vestiti sgargianti per sconfiggere le forze del male in un film evento per i fan del franchise

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: Film in streaming vs film usciti direttamente nelle sale: per gli OTT la corsa alle produzioni cinematografiche si è rive… - NL_Newslinet : Film in streaming vs film usciti direttamente nelle sale: per gli OTT la corsa alle produzioni cinematografiche si… - Agios_00 : RT @repubblica: Caso Schwazer, abbiamo visto la docuserie di Netflix. Ecco perché guardarla (mentre Alex punta Parigi 2024) [di Mattia Chiu… - Swiety000 : RT @repubblica: Caso Schwazer, abbiamo visto la docuserie di Netflix. Ecco perché guardarla (mentre Alex punta Parigi 2024) [di Mattia Chiu… - Ilsuperbo89 : @dumurin @EnfantProdige Netflix punta molto su questo, è quella forse col pubblico più giovane e quella che non par… -