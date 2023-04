Nesti: «Inter attenzione! Benfica può ancora fare una grande gara» (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Inter ospiterà questa sera il Benfica in casa a San Siro per il big match di ritorno dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo): le parole del giornalista Carlo Nesti a Radio Sportiva. ATTENZIONE ? Il giornalista Carlo Nesti, a Radio Sportiva nel programma “Microfono Aperto”, ha parlato della gara di questa sera tra Inter e Benfica (vedi articolo). Facendo riferimento anche a un episodio in particolare di Napoli-Milan: «Diciamo “Forza Inter” per quanto riguarda questa sera. Perché io credo che sarà una partita molto difficile. Attenzione, attenzione, attenzione! Nonostante il vantaggio dell’andata, l’avversario è in grado di giocare una gran partita a Milano. Mi sento di dire che sarà una partita nella quale ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ospiterà questa sera ilin casa a San Siro per il big match di ritorno dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo): le parole del giornalista Carloa Radio Sportiva. ATTENZIONE ? Il giornalista Carlo, a Radio Sportiva nel programma “Microfono Aperto”, ha parlato delladi questa sera tra(vedi articolo). Facendo riferimento anche a un episodio in particolare di Napoli-Milan: «Diciamo “Forza” per quanto riguarda questa sera. Perché io credo che sarà una partita molto difficile. Attenzione, attenzione,Nonostante il vantaggio dell’andata, l’avversario è in grado di giocare una gran partita a Milano. Mi sento di dire che sarà una partita nella quale ...

