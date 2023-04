Nessuna gravidanza e nessuna crisi: Belen racconta la sua verità e fa tacere (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ieri sera, martedì 18 aprile 2023, è andata in onda in prima serata su Italia 1, una nuova puntata de Le Iene. Tra un servizio e l’altro, la conduttrice Belen Rodriguez si è voluta rivolgere ai tanti telespettatori e fan dopo le ennesime polemiche sulla sua nuova assenza al programma tv. Ricordiamo infatti che, durante la precedente puntata, la showgirl argentina non era in studio. Il motivo? Era risultata positiva al Covid 19. Peccato che in tanti non ci abbiano creduto e abbiano continuato a parlare di una possibile crisi con Stefano De Martino oppure hanno ipotizzato che la Rodriguez fosse in dolce attesa. Vediamo che cosa ha detto lei a Le Iene. Belen Rodriguez mette tutti a tacere dopo i gossip: “Prendete appunti” Belen si è preso un piccolo spazio durante la puntata andata in onda qualche ora ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ieri sera, martedì 18 aprile 2023, è andata in onda in prima serata su Italia 1, una nuova puntata de Le Iene. Tra un servizio e l’altro, la conduttriceRodriguez si è voluta rivolgere ai tanti telespettatori e fan dopo le ennesime polemiche sulla sua nuova assenza al programma tv. Ricordiamo infatti che, durante la precedente puntata, la showgirl argentina non era in studio. Il motivo? Era risultata positiva al Covid 19. Peccato che in tanti non ci abbiano creduto e abbiano continuato a parlare di una possibilecon Stefano De Martino oppure hanno ipotizzato che la Rodriguez fosse in dolce attesa. Vediamo che cosa ha detto lei a Le Iene.Rodriguez mette tutti adopo i gossip: “Prendete appunti”si è preso un piccolo spazio durante la puntata andata in onda qualche ora ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jackieix_ : @y2pexperience eh sì, purtroppo non voglio avere figli mai nella vita e tantomeno avere il ciclo, se non voglio fig… - stai_laggando : @DonnnaChiara @Federic86047232 @gildacana @gas_lerner Da quando gravidanza, parto e allattamento sono diventati di… - gianpiero85pf : @longagnani @SirioCapineri Non può esistere nessuna GPA solidale. La gravidanza è uno stato fisiologico della donna… - birbadexi : @FrancyontheMoon Visto che c’è la possibilità che i pazienti mentano, opterei più per dire “allora adesso accertiam… - silviasulmare : @squopellediluna dall'ultima gravidanza non riesco a smaltire i kg i più e non ho foto con i miei bambini, io non c… -