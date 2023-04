“Nessun premio per il quarto posto”: Inter, Marotta chiarisce tutto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Arrivano le parole dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, poco prima dell’inizio della partita contro il Benfica Si sta disputando in questi minuti la partita di ritorno tra Inter e Benfica, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Lo 0-2 dell’andata mette i nerazzurri in una grande posizione per l’approdo in semifinale, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Arrivano le parole dell’amministratore delegato dell’Beppe, poco prima dell’inizio della partita contro il Benfica Si sta disputando in questi minuti la partita di ritorno trae Benfica, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Lo 0-2 dell’andata mette i nerazzurri in una grande posizione per l’approdo in semifinale, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

