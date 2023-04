Neonato di 15 giorni trovato morto dalla mamma in culla: aperta un’inchiesta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un Neonato di 15 giorni è stato trovato morto in culla stamani all’alba. La tragica scoperta è stata fatta dalla mamma nella loro casa di Sora, in provincia di Frosinone. Ma sulle cause del decesso del piccolo non ci sono certezze. Tanto che sarà l’esame del medico legale a stabilire le cause del decesso del piccolo di quindici giorni trovato morto nella culla. È stata la donna a dare l’allarme al 118, intervenuto con un’ambulanza dal vicino ospedale insieme ad una pattuglia dei carabinieri. Ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. Una tragedia quella che nelle scorse ore ha scosso il centro ciociaro, dove una mamma ieri sera aveva messo a dormire nella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Undi 15è statoinstamani all’alba. La tragica scoperta è stata fattanella loro casa di Sora, in provincia di Frosinone. Ma sulle cause del decesso del piccolo non ci sono certezze. Tanto che sarà l’esame del medico legale a stabilire le cause del decesso del piccolo di quindicinella. È stata la donna a dare l’allarme al 118, intervenuto con un’ambulanza dal vicino ospedale insieme ad una pattuglia dei carabinieri. Ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. Una tragedia quella che nelle scorse ore ha scosso il centro ciociaro, dove unaieri sera aveva messo a dormire nella ...

