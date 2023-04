Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Si è svolto #oggi con un Falcon 50 del 31° Stormo dell’#AeronauticaMilitare, un #TrasportoSanitarioUrgente per un n… - ItalianAirForce : Concluso il #TrasportoSanitarioUrgente di un neonato di 8 giorni in imminente pericolo di vita trasportato in culla… - Trentin0 : Neonato di quindici giorni morto nella culla. Inutile la corsa dell'ambulanza nel centro cittadino di Sora, in prov… - AngeloTofalo : RT @ItalianAirForce: Si è svolto #oggi con un Falcon 50 del 31° Stormo dell’#AeronauticaMilitare, un #TrasportoSanitarioUrgente per un neon… - sir_1980 : RT @11Giuliano: Neonato: Messina,bimbo di due mesi arriva morto al Policlinico di Messina.A chiamare l'ambulanza con cui il piccolo è stato… -

Undi 15è stato trovato morto in culla stamani all'alba. La tragica scoperta è stata fatta dalla mamma nella loro casa di Sora , in provincia di Frosinone . Ma sulle cause del decesso del ...... tossicodipendente, gli aveva somministrato sin dalla nascita del metadone per far fronte alle crisi di astinenza del. Era l'estate 2019 e il piccolo aveva appena 50: a distanza di ...Ciò è significativo per dare "senso alle reazioni delche non può esprimersi verbalmente ". ...donne senza figli con quaranta donne primipare e quaranta donne pluripare" nei primidopo ...

Neonato di 14 giorni trovato morto in culla Today.it

L’aveva portato in grembo per nove lunghi mesi: aveva sentito il suo cuoricino battere nelle prime ecografie, aveva sentito i suoi primi movimenti. E, poi, pochi giorni fa lo aveva finalmente messo al ...Il neonato di 15 giorni è stato trovato morto in culla stamani all'alba. La tragica scoperta è stata fatta dalla mamma nella loro casa di a Sora, in provincia di Frosinone.