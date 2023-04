Neoassunti 2023/24: 51.425 i docenti iscritti alla piattaforma Indire. Tutti i dati (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al 17 aprile 2023 sono 51.425 i docenti iscritti alla piattaforma di formazione Indire, 30.259 i tutor associati. 76.069 è invece il numero di esperienze inserite dai docenti nell'ambiente Neoassunti nella sezione "Curriculum formativo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al 17 aprilesono 51.425 idi formazione, 30.259 i tutor associati. 76.069 è invece il numero di esperienze inserite dainell'ambientenella sezione "Curriculum formativo". L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Neoassunti 2023/24: 51.425 i docenti iscritti alla piattaforma Indire. Tutti i dati - Agenparl : Comunicato stampa: I neoassunti dell’Inps alla scoperta dell’Istituto. - - TgrRai : RT @TgrRaiAbruzzo: Il primo giorno per i 90 neoassunti all'Inps - cronachecampane : #CronacadiNapoli #Economia #UltimeNotizie #funzionari #inps Inps, a Napoli in servizio 311 funzionari neoassunti - TgrRaiAbruzzo : Il primo giorno per i 90 neoassunti all'Inps -