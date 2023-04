(Di mercoledì 19 aprile 2023) BRUXELLES - Il consumo di gas naturale'Unione europea tra agosto 2022 e marzo 2023 è diminuito in media del 17,7% rispetto agli stessiconsiderati tra il 2017 e il 2022. In Italia la ...

BRUXELLES - Il consumo di gas naturale nell'Unione europea tra agosto 2022 e marzo 2023 è diminuito in media del 17,7% rispetto agli stessi otto mesi considerati tra il 2017 e il 2022. In Italia la riduzione è stata intorno al 20%.

Nell'Ue i consumi di gas scesi del 17,7% negli ultimi otto mesi ... Agenzia ANSA

BRUXELLES - Il consumo di gas naturale nell'Unione europea tra agosto 2022 e marzo 2023 è diminuito in media del 17,7% rispetto agli stessi otto mesi considerati tra il 2017 e il 2022. In Italia la riduzione è stata intorno al 20%.