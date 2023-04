Nel Napoli nessuno ferma Leao, sono quei falli che insegnano a scuola calcio (Corsera) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sul Corriere della Sera l’analisi di Daniele Dallera: Il Milan quando vede il Napoli non prende paura, ma coraggio, non si scompone, nemmeno davanti ai terribili 20 minuti di inizio partita. Regge l’assedio partenopeo preparando con intelligenza la reazione, quella che lo porta in semifinale, in attesa di conoscere il nemico, magari l’Inter che si gioca tutto stasera, presente e futuro, una notte indimenticabile. Come quella del Milan che contempla la partita doppia di Giroud. Un fatto sorprende nell’azione difensiva del Napoli: è mai possibile che a nessuno dei tre, Ndombele, Di Lorenzo e Rrahmani, venga in mente di fermare con le cattive (quei gialli che si prendono anche volentieri) il fuggiasco portoghese? sono quei falli che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sul Corriere della Sera l’analisi di Daniele Dallera: Il Milan quando vede ilnon prende paura, ma coraggio, non si scompone, nemmeno davanti ai terribili 20 minuti di inizio partita. Regge l’assedio partenopeo preparando con intelligenza la reazione, quella che lo porta in semifinale, in attesa di conoscere il nemico, magari l’Inter che si gioca tutto stasera, presente e futuro, una notte indimenticabile. Come quella del Milan che contempla la partita doppia di Giroud. Un fatto sorprende nell’azione difensiva del: è mai possibile che adei tre, Ndombele, Di Lorenzo e Rrahmani, venga in mente dire con le cattive (gialli che si prendono anche volentieri) il fuggiasco portoghese?che ...

