Ndrangheta | Torino | confiscati da Dia beni per 4 mln a commercialista

Torino, 19 apr. - (Adnkronos) - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Torino nei confronti di un commercialista, già colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di una precedente operazione, effettuata dalla Dia nel 2015. L'inchiesta, si legge in una nota, aveva consentito, tra l'altro, di riscontrare come il professionista, contabile di riferimento di una nota famiglia 'ndranghetista ramificata nella provincia di Torino e coinvolta in sequestri di persona e narcotraffico internazionale, avesse stilato un vero e proprio 'vademecum' per la realizzazione di frodi fiscali all'Iva nazionale e dell'Unione Europea. I beni confiscati, 4 imprese (e 2 quote sociali) operanti nei settori edile, agricolo e ...

