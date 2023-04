NBA Playoff 2023: calendario, programma, orari e copertura tv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il calendario, con il programma, gli orari e le indicazioni per le dirette tv dei Playoff della stagione Nba 2022/2023. Dopo la tre giorni di play-in si inizia a fare veramente sul serio con le sedici ancora in corsa che proveranno a conquistare l’anello. Detentori del titolo sono i Golden State Warriors, che lo scorso anno riuscirono a sconfiggere i Boston Celtics nelle Finals. Nella Eastern Conference la prima testa di serie è dei Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, mentre nella Western Conference a guidare il seeding sono i Denver Nuggets di Nikola Jokic. IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI I Playoff IN TV – Come da tradizione, l’esclusiva è dell’emittente Sky Sport, che inizierà a seguire i Playoff sin dal primo turno con una selezioni di incontri da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il, con il, glie le indicazioni per le dirette tv deidella stagione Nba 2022/. Dopo la tre giorni di play-in si inizia a fare veramente sul serio con le sedici ancora in corsa che proveranno a conquistare l’anello. Detentori del titolo sono i Golden State Warriors, che lo scorso anno riuscirono a sconfiggere i Boston Celtics nelle Finals. Nella Eastern Conference la prima testa di serie è dei Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, mentre nella Western Conference a guidare il seeding sono i Denver Nuggets di Nikola Jokic. IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI IIN TV – Come da tradizione, l’esclusiva è dell’emittente Sky Sport, che inizierà a seguire isin dal primo turno con una selezioni di incontri da ...

