Natalità in Italia, perché dal 2008 c'è un calo delle nascite. I dati (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il numero di nuovi nati è sceso ai minimi storici. Nel 2022, secondo dati Istat, i parti sono stati 397mila, mai così pochi dall'unità d'Italia. L'ultimo anno in cui si è registrato un aumento nel numero di nascite è stato il 2008 (577mila). Quali sono le cause di questo fenomeno? Di questo si è parlato nell'ultima puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

Cospito verso lo sconto di pena definito 'una vetrina dell'eccellenza italiana nel Mondo', e ha sottolineato la necessità che l'Italia investa nella natalità considerati i problemi 'di tenuta del sistema economico e sociale'. Il governo e i migranti: 'No alla sostituzione etnica e lavoro per le donne' Un intervento (in aperta contraddizione con quello di Ignazio La Russa che ha sostenuto che 'L'Italia ha bisogno di una sana immigrazione, ne hanno bisogno le aziende e anche la natalità')