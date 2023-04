Natale di Roma: sai perchè si festeggia il 21 Aprile? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Venerdì 21 Aprile nella capitale si celebra il “Natale di Roma”, ovvero l’anniversario della fondazione della Città Eterna, ma vi siete mai chiesti come mai si festeggi il 21 Aprile e quali leggende si nascondono dietro questo importante compleanno? Andiamo insieme a scoprire tutto quello che c’è da sapere! Il 21 Aprile 2021 Roma festeggia il suo 2.775° compleanno. Un anniversario magico ma insolito per la Città Eterna. Foto: KikapressNatale di Roma: perché si festeggia il 21 Aprile? Il “Natale di Roma” si festeggia il 21 Aprile di ogni anno. È questa la data nella quale, secondo la tradizione, la Capitale sarebbe stata fondata ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 aprile 2023) Venerdì 21nella capitale si celebra il “di”, ovvero l’anniversario della fondazione della Città Eterna, ma vi siete mai chiesti come mai si festeggi il 21e quali leggende si nascondono dietro questo importante compleanno? Andiamo insieme a scoprire tutto quello che c’è da sapere! Il 212021il suo 2.775° compleanno. Un anniversario magico ma insolito per la Città Eterna. Foto: Kikapressdi: perché siil 21? Il “di” siil 21di ogni anno. È questa la data nella quale, secondo la tradizione, la Capitale sarebbe stata fondata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma : ????Il 21 aprile riapre al pubblico il Roseto Comunale. In occasione del Natale di Roma, come da tradizione, apre i s… - museiincomune : Numerose le iniziative a ingresso gratuito, mostre, visite guidate e incontri dedicati a un pubblico di tutte le et… - AGR_web : 21 aprile, si festeggia il 2776° Natale di Roma La città si prepara a celebrare il 2776° compleanno di Roma in cale… - BortoneMauro : Natale di Roma, anche il Salento presente per celebrare la ricorrenza - RomaCaputTour : RT @RomaCaputTour: Tu che fai al #Natale di #Roma? Splendida Passeggiata tra le rovine di una storia senza tempo.....?? ??Natale di Roma: La… -