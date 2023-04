Nasce il primo Strategic Advisory Board di RiminiWellness (Di mercoledì 19 aprile 2023) In calendario importanti eventi di formazione, con partnership di prestigio, pensati sia per gli addetti ai lavori sia per tutti gli appassionati in collaborazione con 24ORE Business School RIMINI – Torna dall’1 al 4 giugno RiminiWellness 2023, l’appuntamento internazionale – organizzato da Italian Exhibition Group presso il quartiere fieristico riminese e sulla Riviera Romagnola – dedicato all’intera community del wellness, con le ultime tendenze e le innovazioni del settore. Questa 17esima edizione porta con sé anche un grande novità. Infatti, , con l’obiettivo di rendere la manifestazione il punto di riferimento sempre più autorevole e riconosciuto dell’intero ecosistema del fitness e del wellness e un momento d’incontro imprescindibile per il business delle aziende che fanno parte di questo mondo. Il primo Strategic ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 aprile 2023) In calendario importanti eventi di formazione, con partnership di prestigio, pensati sia per gli addetti ai lavori sia per tutti gli appassionati in collaborazione con 24ORE Business School RIMINI – Torna dall’1 al 4 giugno2023, l’appuntamento internazionale – organizzato da Italian Exhibition Group presso il quartiere fieristico riminese e sulla Riviera Romagnola – dedicato all’intera community del wellness, con le ultime tendenze e le innovazioni del settore. Questa 17esima edizione porta con sé anche un grande novità. Infatti, , con l’obiettivo di rendere la manifestazione il punto di riferimento sempre più autorevole e riconosciuto dell’intero ecosistema del fitness e del wellness e un momento d’incontro imprescindibile per il business delle aziende che fanno parte di questo mondo. Il...

