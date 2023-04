Nasce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: intanto Terra dei Fuochi colpirà ancora per anni (Di mercoledì 19 aprile 2023) tracciabilità dei rifiuti speciali e trasparenza sul danno alla salute in tutte le Terre dei Fuochi di Italia: se ne parla sempre, ma solo per la prossima legislatura! La firma dei ministeri dell’Ambiente e dell’Economia sull’atteso decreto che istituisce (finalmente!) il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, RenTRi, segna ufficialmente l’apertura della VI fase del fenomeno “Terra dei Fuochi” in tutta Italia: la fase dell’attesa, mentre nel frattempo si continuerà ad avvelenare e uccidere i cittadini italiani tranquillamente per almeno altri 3-4 anni. Soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovviamente, partirà infatti il conto alla rovescia per le iscrizioni al registro, ma che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023)deispeciali e trasparenza sul danno alla salute in tutte le Terre deidi Italia: se ne parla sempre, ma solo per la prossima legislatura! La firma dei ministeri dell’Ambiente e dell’Economia sull’atteso decreto che istituisce (finalmente!) ilinformatico didei, RenTRi, segna ufficialmente l’apertura della VI fase del fenomeno “dei” in tutta Italia: la fase dell’attesa, mentre nel frattempo si continuerà ad avvelenare e uccidere i cittadini italiani tranquillamente per almeno altri 3-4. Soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovviamente, partirà infatti il conto alla rovescia per le iscrizioni al registro, ma che non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Nasce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: intanto Terra dei Fuochi colpirà ancora per anni - guzzella : @repubblica apre la porta al design con Door. Nasce Door, il nuovo mensile allegato a Repubblica dedicato al mondo… - Lavitadelpopolo : Conservatorio Steffani: nasce un nuovo corso di laurea in musica della tradizione popolare veneta - SpazioCeleste : @illustratony Non si nasce e non si diventa perfetti. Ma si migliora ogni giorno. Con il tempo imparerai.?? Procurat… - HolaBebe_oriele : RT @calico89952475: Ed ogni giorno che nasce porta un nuovo 'Vas a flipar' Se penso a quanto Daniele ha silenziosamente atteso, senza pot… -

Larusmiani inaugura la "R/EVOLUTION 101", nuovo concept ... 'Sono felice di aver preso parte a questo nuovo capitolo di Larusmiani, progettando il concept e il retail design del nuovo negozio e rielaborando i codici estetici del Brand. Il concept nasce dal ... Fondazione Gerolamo Gaslini, Carla Sibilla diventa vicepresidente ...ha deliberato l'assegnazione del contributo di complessivi 20 milioni per la costruzione del 'Nuovo ... LA FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI La Fondazione Gerolamo Gaslini nasce nel 1949 per volere del ... India. E' in arrivo la petro rupia Da qui nasce l'azione per l'internazionalizzazione della rupia attraverso la creazione di un hub per un nuovo mercato internazionale del petrolio e del gas, eventualmente collegato alle borse di ... ... 'Sono felice di aver preso parte a questocapitolo di Larusmiani, progettando il concept e il retail design delnegozio e rielaborando i codici estetici del Brand. Il conceptdal ......ha deliberato l'assegnazione del contributo di complessivi 20 milioni per la costruzione del '... LA FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI La Fondazione Gerolamo Gaslininel 1949 per volere del ...Da quil'azione per l'internazionalizzazione della rupia attraverso la creazione di un hub per unmercato internazionale del petrolio e del gas, eventualmente collegato alle borse di ... Nasce LegnoNordOvest, il nuovo portale del legno di Piemonte e ... Regione Piemonte Mari Caporale, nel suo romanzo fiaba e ambientalismo Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ... Messaggerie Italiane, Stefano Mauri è il nuovo presidente E’ stato nominato all’unanimità dall’assemblea del gruppo editoriale. Vicepresidente vicario e amministratore delegato Alberto Ottieri, confermato direttore generale e consigliere delegato Roberto Mig ... Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...E’ stato nominato all’unanimità dall’assemblea del gruppo editoriale. Vicepresidente vicario e amministratore delegato Alberto Ottieri, confermato direttore generale e consigliere delegato Roberto Mig ...