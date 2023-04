Nasce a Roma Chymeia, il locale che miscela prodotti stagionali di qualità per cocktail unici e originali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il primo locale che unisce miscelazione e gastronomia di qualità. Ideato dal bar manager Roberto Radaelli, in zona Prati, offre un’esperienza sensoriale che celebra cocktail tradizionali insieme con ricette innovative. Roma, 19 aprile 2023. Sdoganare il concetto classico di cocktail per valorizzare la materia prima ed offrire un’esperienza da ricordare. È la filosofia del locale Chymeia recentemente aperto a Roma dal bar manager Roberto Radaelli, in zona Prati a pochi passi dai Musei Vaticani. Il nome è ispirato alla parola greca che significa “mescolanza di liquidi”, stessa radice della parola alchimia e chimica. Non un cocktail bar classico, ma un locale innovativo. Il claim preciso, infatti, è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il primoche uniscezione e gastronomia di. Ideato dal bar manager Roberto Radaelli, in zona Prati, offre un’esperienza sensoriale che celebratradizionali insieme con ricette innovative., 19 aprile 2023. Sdoganare il concetto classico diper valorizzare la materia prima ed offrire un’esperienza da ricordare. È la filosofia delrecentemente aperto adal bar manager Roberto Radaelli, in zona Prati a pochi passi dai Musei Vaticani. Il nome è ispirato alla parola greca che significa “mescolanza di liquidi”, stessa radice della parola alchimia e chimica. Non unbar classico, ma uninnovativo. Il claim preciso, infatti, è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Affaritaliani : Termovalorizzatore: nasce l'asse Rocca-Gualtieri La Regione formalizza il via libera, “in località idonee” A sorpre… - ckiikc : @stacce2021 Lo stesso fascismo degli esordi, quello di Mussolini, nasce su spinta degli industriali per evitare che… - bartolomeoferr6 : Comandano Napoli e Roma, nasce il governo del Centro-Sud del calcio italiano - ilNapolista - NICOLACATAR : RT @VITAnonprofit: Nasce Futura: 300 doti educative per le giovani donne di Napoli, Roma e Venezia - RosadiMaggio18 : RT @Orsosognante: Spesso usiamo o sentiamo l’espressione PIETRA DELLO SCANDALO ma da cosa nasce e cosa c’entra la pietra? Ecco tutta la sor… -