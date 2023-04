Napoli: una camera funeraria sotterranea di epoca ellenistica è stata scoperta nel rione Sanità (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un gruppo di ricerca dell’Infn e dell’Università di Napoli Federico II, in collaborazione con l’Università di Nagoya, ha utilizzato la tecnica della radiografia muonica. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports di Nature Leggi su wired (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un gruppo di ricerca dell’Infn e dell’Università diFederico II, in collaborazione con l’Università di Nagoya, ha utilizzato la tecnica della radiografia muonica. La ricerca èpubblicata sulla rivista Scientific Reports di Nature

