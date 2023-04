Napoli, un cavallo fugge dall’ippodromo e imbocca la tangenziale contromano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un cavallo contromano sulla tangenziale di Napoli. È l’incredibile immagine apparsa agli automobilisti in coda tra il casello del Vomero e quello di Agnano intorno alle 8.20 di stamattina. cavallo in fuga sulla #tangenziale di #Napoli in direzione #Pozzuoli tra le auto incolonnate verso #Capodichino.Il famoso cavallo di ritorno. pic.twitter.com/xTQAE66WY3 — Angelo Forgione (@angelo forgione) April 19, 2023 L’animale ha iniziato la sua corsa da una delle stalle dell’ippodromo di Agnano, vagando per le strade prima di imboccare lo svincolo della tangenziale. Ha poi galoppato per circa cinque chilometri tra le auto ferme nel traffico, senza causare incidenti. Grazie al sistema di videosorveglianza della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Unsulladi. È l’incredibile immagine apparsa agli automobilisti in coda tra il casello del Vomero e quello di Agnano intorno alle 8.20 di stamattina.in fuga sulla #di #in direzione #Pozzuoli tra le auto incolonnate verso #Capodichino.Il famosodi ritorno. pic.twitter.com/xTQAE66WY3 — Angelo Forgione (@angelo forgione) April 19, 2023 L’animale ha iniziato la sua corsa da una delle stalle dell’ippodromo di Agnano, vagando per le strade prima dire lo svincolo della. Ha poi galoppato per circa cinque chilometri tra le auto ferme nel traffico, senza causare incidenti. Grazie al sistema di videosorveglianza della ...

