Napoli, troppi rigori sbagliati in Champions: in questa stagione sono ben quattro (Di mercoledì 19 aprile 2023) In questa edizione di Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti ha sbagliato ben quattro rigori. Ecco il dato In questa edizione di Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti ha sbagliato ben quattro rigori, decisamente troppi per una squadra che ambiva ad arrivare alla finale europea. Il primo rigore sbagliato dagli azzurri in questa Champions è stato quello di Victor Osimhen in Napoli-Liverpool 4-1 che è stato parato da Alisson sul risultato momentaneo di 1-0. Il secondo è quello di Zielinski in Rangers-Napoli 0-3 parato sullo 0-0, battuto due volte e parato due volte dall'estremo difensore della squadra scozzese.

