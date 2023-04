Napoli, Spalletti: ‘Rigore netto su Lozano. Arbitraggio? Il passato in Champions conta’ | Champions League (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 00:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il Milan elimina il Napoli dalla Champions League, saranno i rossoneri a giocare la semifinale della massima competizione europea. Al termine del match ha parlato il tecnico del Napoli. Luciano Spalletti, in conferenza stampa: SU KVARA – “Inizialmente ho tentato di prendere posizione. Mi è stato detto di tutto quindi mi sono dovuto accodare. Sono stati scomodati tutti i personaggi più illustri. Però il ragazzo merita, è un ragazzo sano, una persona con sensibilità. Vero che nel primo tempo non è riuscito a saltare l’avversario, però nella ripresa ha fatto due numeri pazzeschi. Come altri calciatori ci è arrivato con il fiato tirato perché si è visto in questo ultimo periodo che qualcuno ha ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 00:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il Milan elimina ildalla, saranno i rossoneri a giocare la semifinale della massima competizione europea. Al termine del match ha parlato il tecnico del. Luciano, in conferenza stampa: SU KVARA – “Inizialmente ho tentato di prendere posizione. Mi è stato detto di tutto quindi mi sono dovuto accodare. Sono stati scomodati tutti i personaggi più illustri. Però il ragazzo merita, è un ragazzo sano, una persona con sensibilità. Vero che nel primo tempo non è riuscito a saltare l’avversario, però nella ripresa ha fatto due numeri pazzeschi. Come altri calciatori ci è arrivato con il fiato tirato perché si è visto in questo ultimo periodo che qualcuno ha ...

