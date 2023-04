Napoli, Spalletti perde Politano e Mario Rui. Per la Juve ko anche Rrahmani: Arriva una brutta notizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Spalletti perde tre calciatori per Juventus-Napoli. Il tecnico dovrà fare a meno di Politano, Mario Rui e Rrahman usciti malconci dalla fida contro il Milan. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dovrà fare a meno di tre importanti calciatori in vista della partita contro la Juventus di domenica prossima. L’eliminazione dalla Champions League non ha portato solo delusione, ma anche una serie di infortuni che potrebbero compromettere il futuro della squadra azzurra. Durante la partita contro il Milan, infatti, tre giocatori sono stati costretti a uscire dal campo a causa di problemi fisici. Si tratta di Politano, Mario Rui e Rrahmani, ai quali si aggiunge ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023)tre calciatori perntus-. Il tecnico dovrà fare a meno diRui e Rrahman usciti malconci dalla fida contro il Milan. Il tecnico del, Luciano, dovrà fare a meno di tre importanti calciatori in vista della partita contro lantus di domenica prossima. L’eliminazione dalla Champions League non ha portato solo delusione, mauna serie di infortuni che potrebbero compromettere il futuro della squadra azzurra. Durante la partita contro il Milan, infatti, tre giocatori sono stati costretti a uscire dal campo a causa di problemi fisici. Si tratta diRui e, ai quali si aggiunge ...

