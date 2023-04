Napoli, Spalletti: “non si può non vedere il rigore su Lozano” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Napoli è deluso per la mancata qualificazione in semifinale di Champions League, la partita di ritorno contro il Milan si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol di Giroud e Osimhen. Gli azzurri recriminano per il rigore non fischiato per il fallo di Leao su Lozano, come conferma anche Luciano Spalletti. “L’arbitraggio dell’andata non l’avevo contestato solo io, eravamo tutti d’accordo tranne chi aveva la maglia rossonera. C’è un rigore nettissimo su Lozano, gli si gira la caviglia sull’intervento di Leao, rischia di storcergliela e si vede benissimo. Non si può non vedere al Var. Questo non è un contatto, è un colpo. In questo modo però prestiamo il fianco a chi dice che ci attacchiamo a qualcosa, non è così. Ma questo rigore è netto”, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilè deluso per la mancata qualificazione in semifinale di Champions League, la partita di ritorno contro il Milan si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol di Giroud e Osimhen. Gli azzurri recriminano per ilnon fischiato per il fallo di Leao su, come conferma anche Luciano. “L’arbitraggio dell’andata non l’avevo contestato solo io, eravamo tutti d’accordo tranne chi aveva la maglia rossonera. C’è unnettissimo su, gli si gira la caviglia sull’intervento di Leao, rischia di storcergliela e si vede benissimo. Non si può nonal Var. Questo non è un contatto, è un colpo. In questo modo però prestiamo il fianco a chi dice che ci attacchiamo a qualcosa, non è così. Ma questoè netto”, la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioFERRARl : Analogie tra #NapoliMilan e Manchester U.-Roma del 2007. 1) #Spalletti vinse 2-1 nel suo 1º quarto di Champions con… - annatrieste : Ma pensiamo a Ndombelè. Uno che se solo doveva fare 10 minuti alla fine di una partita in cui vincevamo 10 a 0 avev… - matteograndi : Un bacio in fronte a Fabio Caressa che dopo il 4-0 di Napoli, affermò che Spalletti aveva perso apposta.… - Milannews24_com : Conferenza stampa #Spalletti ??? Le parole post #NapoliMilan ???? - RobPreziosi : RT @Erfaina1988: Non avrei mai pensato che il #Milan potesse andare in semifinale. Brava anzi bravissima la squadra di #Pioli nei 180 minut… -