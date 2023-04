Napoli, Spalletti: "Milan? Ci ha minato quel turno delle Nazionali, sono tornati in tre infortunati'' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Spalletti: "Osimhen ha lavorato tre giorni, Kvara ci tornerà sempre utile, rigore netto su Lozano, pensiamo allo Scudetto" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo il pari col Milan. Queste le sue parole: "Troppi complimenti a Kvaratskhelia? All'inizio ho tentato... me ne hanno dette di ogni, ma il ragazzo e' serio e forte. Da un punto di vista di qualita' e sostanza, come altri calciatori e' arrivato a questa sfida col fiato tirato. -afferma Spalletti - E' accaduto anche ad altri. Si e' visto che a queste partite ci sono arrivati non al massimo, un po' annebbiati. Kvaratskhelia e' una grande persona, sono felice di lavorarci insieme. Ci dara' ancora la sua qualita' per il nostro obiettivo che abbiamo davanti. Le prestazioni ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 19 aprile 2023): "Osimhen ha lavorato tre giorni, Kvara ci tornerà sempre utile, rigore netto su Lozano, pensiamo allo Scudetto" Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo il pari col. Queste le sue parole: "Troppi complimenti a Kvaratskhelia? All'inizio ho tentato... me ne hanno dette di ogni, ma il ragazzo e' serio e forte. Da un punto di vista di qualita' e sostanza, come altri calciatori e' arrivato a questa sfida col fiato tirato. -afferma- E' accaduto anche ad altri. Si e' visto che a queste partite ciarrivati non al massimo, un po' annebbiati. Kvaratskhelia e' una grande persona,felice di lavorarci insieme. Ci dara' ancora la sua qualita' per il nostro obiettivo che abbiamo davanti. Le prestazioni ...

