Napoli | Ravezzani netto | “Milan fortunato? Spalletti ha speso energie pensando all’arbitro”

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il giornalista non ha dubbi. Ecco perché ilieri non ci è riuscito a ribaltare il risultato: dove hanno sbagliato gli azzurri. Ilnon va oltre l’1-1 contro il. Un risultato che, in virtù di quello maturato nella gara d’andata, non permette agli azzurri di superare il turno. In semifinale ci va Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.