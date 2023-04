Napoli piange Federico Salvatore, lo chansonnier è morto all’età di 63 anni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una grave perdita per la città di Napoli, all’età di 63 anni si è infatti spento Federico Salvatore. Lo storico chansonnier, che faceva dell’ironia il suo punto di forza, fu colpito nell’ottobre 2021 da un’emorragia cerebrale. Successivamente ha affrontato un percorso di riabilitazione e oggi arriva la notizia del decesso da parte di sua moglie, Flavia D’Alessio. La metà di Federico Salvatore ha così diffuso un messaggio: Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una grave perdita per la città didi 63si è infatti spento. Lo storico, che faceva dell’ironia il suo punto di forza, fu colpito nell’ottobre 2021 da un’emorragia cerebrale. Successivamente ha affrontato un percorso di riabilitazione e oggi arriva la notizia del decesso da parte di sua moglie, Flavia D’Alessio. La metà diha così diffuso un messaggio: Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore.è andato via in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scala_mario : Purtroppo Federico Salvatore non ce l'ha fatta... Sono triste... Dalle risate da bambino alle riflessioni da adulto… - giampaolino1 : @DiegoDeLucaTwit @tuttosport Leggi bene, 'Napoli piange' è scritto in perfetto italiano, li c'è la vera presa in giro. - Il_Cap___ : #Spalletti non perde occasione per state zitto Dopo le ladrate subite di #Chelsea #Tottenham #Napoli, l'anno scorso… - RaBoPoff : @AnnaMI_4 questo è uno di quelli che ha buttato veleno per una settimana e ora piange. la fotografia del napoletano… - Boboj29 : @daju29ro Beh !!! Davide se domenica sera perde con la Juve il Napoli e' ufficialmente scoppiato . Ci sara' chi piange e chi ride . -