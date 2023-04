Napoli | Osimhen può finire al Bayern a causa della sua… ragazza

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il retroscena sulla compagna dell'attaccante, la quale gradirebbe un ritorno in Germania. Il futuro dipotrebbe essere in Bundesliga

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Complimenti al #Milan, in grado di capitalizzare le occasioni avute. Con una corretta applicazione del regolamento… - MilanTV : SIAMO IN SEMIFINALE!! ???? A Napoli finisce 1-1 con #Giroud e #Osimhen in gol: siamo nelle prime 4 d'Europa!! Vi as… - sportface2016 : #Milan, notte difficile a #Napoli: tifosi azzurri sotto l'hotel Vesuvio dove si trova la squadra rossonera, spunta… - NapoliAddict : 'La rotula di Osimhen' e 'Subumani': post vergognosi di alcuni tifosi del Milan #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Spina14_acm : @xMarkness__ @theocapitano19 Quindi il Napoli è riuscito a rinnovare Osimhen? -

In attacco andrà fatta una riflessione adeguata per capire seè ristabilito, e dunque può ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 19 aprile - 16:11Continua a tenere banco il futuro di Victor, sul quale sembra si scatenerà presto un'asta di calciomercato. Il nigeriano si sta ... Nonostante l'attaccante delabbia più volte espresso ......sarebbe dovuto arrivare prima ed invece soltanto al tramonto del doppio confrontoha ... soprattutto, come mai nelle ultime cinque gare ilha realizzato soltanto tre reti, tenendo conto ...

Il match finisce 1 a 1 con i gol di Giroud per i rossoneri e di Osimhen per gli azzurri. La squadra di Pioli in festa ora attende la ...Il giorno dopo Napoli-Milan, infuriano i commenti: Spalletti finisce nel mirino della critica per aver perso il confronto con Pioli ...