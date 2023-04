Napoli, omicidio della mamma del tiktoker De Caprio: parziale confessione di Russolillo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ha reso una parziale confessione seguita da una serie di "non ricordo" Stefania Russolillo, la 47enne a cui la Squadra mobile di Napoli ieri sera ha notificato, dopo un interrogatorio in questura, il provvedimento di fermo emesso dalla Procura. La 47enne, vicina di casa della vittima, è ritenuta gravemente indiziata dell'omicidio di Rosa Gigante, 72enne madre del noto salumiere-tiktoker Donato De Caprio, trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ha reso unaseguita da una serie di "non ricordo" Stefania, la 47enne a cui la Squadra mobile diieri sera ha notificato, dopo un interrogatorio in questura, il provvedimento di fermo emesso dalla Procura. La 47enne, vicina di casavittima, è ritenuta gravemente indiziata dell'di Rosa Gigante, 72enne madre del noto salumiere-Donato De, trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di

