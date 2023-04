Napoli, nel Rione Sanità trovata una camera funeraria costruita dai greci grazie ai muoni e alla fisica delle particelle (Di mercoledì 19 aprile 2023) Chi conosce Napoli sa che è una città a strati che porta proprio nel sottosuolo le tracce della sua storia millenaria. E così non stupisce ma lascia comunque ammirati la scoperta di una camera funeraria sotterranea a circa 10 metri sotto l’attuale livello stradale nel Rione Sanità a Napoli dal team di ricerca dell’Università Federico II e dell’Infn, in collaborazione con l’Università giapponese di Nagoya. La camera funeraria, che risale alla Neapolis costruita dai greci tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., è stata individuata con una radiografia muonica del sottosuolo, che sfrutta tecnologie sviluppate negli esperimenti di fisica delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Chi conoscesa che è una città a strati che porta proprio nel sottosuolo le tracce della sua storia millenaria. E così non stupisce ma lascia comunque ammirati la scoperta di unasotterranea a circa 10 metri sotto l’attuale livello stradale neldal team di ricerca dell’Università Federico II e dell’Infn, in collaborazione con l’Università giapponese di Nagoya. La, che risaleNeapolisdaitra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., è stata individuata con una radiografiaca del sottosuolo, che sfrutta tecnologie sviluppate negli esperimenti di...

