Napoli-Milan, Zazzaroni: “Come spesso accade, il risultato ha battuto il gioco” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha così commentato l’1-1 che, allo Stadio Diego Armando Maradona, ha permesso al Milan di eliminare il Napoli e di accedere alle semifinali di Champions League per la prima volta dal 2007. Un match in cui a fare gioco e a tirare di più sono stati i padroni di casa, con gli ospiti che hanno sfruttato le qualità dei propri uomini offensivi in ripartenza: “Come spesso accade, il risultato ha battuto il gioco – ha esordito Zazzaroni –. Complimenti a Pioli, che ha fatto quello che doveva rispettando la forza dell’avversario, lasciando al Napoli la gestione del pallone e ottenendo dai suoi una prestazione difensiva di altissimo livello: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha così commentato l’1-1 che, allo Stadio Diego Armando Maradona, ha permesso aldi eliminare ile di accedere alle semifinali di Champions League per la prima volta dal 2007. Un match in cui a faree a tirare di più sono stati i padroni di casa, con gli ospiti che hanno sfruttato le qualità dei propri uomini offensivi in ripartenza: “, ilhail– ha esordito–. Complimenti a Pioli, che ha fatto quello che doveva rispettando la forza dell’avversario, lasciando alla gestione del pallone e ottenendo dai suoi una prestazione difensiva di altissimo livello: ...

