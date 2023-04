Napoli-Milan, tifosi infuriati con Mediaset: “Telecronaca altro scandalo dopo Marciniak” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Battute pro-Milan e richiami a Marciniak: le critiche sui social non risparmiano i telecronisti Callegari e Paganin durante la trasmissione su Canale 5. Il Napoli di Luciano Spalletti esce dalla Champions League a testa alta, dopo aver rimediato un pareggio al Maradona ‘velenoso’ per la compagine partenopea che, complice il risultato d’andata a San Siro, lascia il posto in semifinale al Milan di Pioli. I tifosi partenopei, oltre alla direzione non proprio ‘a favore’ dell’arbitro Marciniak, hanno criticato anche la Telecronaca della partita trasmessa su Canale 5. I commenti del duo Massimo Callegari e Massimo Paganin hanno suscitato battute e ironia sui social con i tifosi del Napoli che hanno preso di mira i due ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Battute pro-e richiami a: le critiche sui social non risparmiano i telecronisti Callegari e Paganin durante la trasmissione su Canale 5. Ildi Luciano Spalletti esce dalla Champions League a testa alta,aver rimediato un pareggio al Maradona ‘velenoso’ per la compagine partenopea che, complice il risultato d’andata a San Siro, lascia il posto in semifinale aldi Pioli. Ipartenopei, oltre alla direzione non proprio ‘a favore’ dell’arbitro, hanno criticato anche ladella partita trasmessa su Canale 5. I commenti del duo Massimo Callegari e Massimo Paganin hanno suscitato battute e ironia sui social con idelche hanno preso di mira i due ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - andrea_falivene : RT @pisto_gol: Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato disastros… - gabryjuve_89 : RT @ColpogobboYtube: Ottimo Milan che merita il passaggio del turno. Godo per il Napoli fuori. Parecchio. Ricordo i fuochi d'artificio post… -