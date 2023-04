Napoli-Milan, Spalletti: "C'era un rigorissimo su Lozano" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Napoli, 18 apr. (Adnkronos) - "C'era un rigorissimo per noi". Luciano Spalletti recrimina dopo l'eliminazione del Napoli nei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri, sconfitti all'andata per 1-0 dal Milan, nel ritorno hanno pareggiato 1-1 in un match che, secondo l'allenatore, avrebbe potuto prendere una piega diversa se l'arbitro Marciniak avesse assegnato un penalty nel primo tempo per l'intervento di Leao su Lozano. "Non è un contatto, è un colpo che fa girare la caviglia di Lozano", dice a Mediaset. "Ho contestato l'arbitraggio di Kovac all'andata? Non l'ho contestato io, l'avete contestato voi. Ci siamo trovati tutti d'accordo eccetto quelli che hanno la maglia del Milan. Stasera c'è un rigore netto su Lozano al 37', ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), 18 apr. (Adnkronos) - "C'era unper noi". Lucianorecrimina dopo l'eliminazione delnei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri, sconfitti all'andata per 1-0 dal, nel ritorno hanno pareggiato 1-1 in un match che, secondo l'allenatore, avrebbe potuto prendere una piega diversa se l'arbitro Marciniak avesse assegnato un penalty nel primo tempo per l'intervento di Leao su. "Non è un contatto, è un colpo che fa girare la caviglia di", dice a Mediaset. "Ho contestato l'arbitraggio di Kovac all'andata? Non l'ho contestato io, l'avete contestato voi. Ci siamo trovati tutti d'accordo eccetto quelli che hanno la maglia del. Stasera c'è un rigore netto sual 37', ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - Open_gol : Gli screenshot che circolano sui social sembrano lasciare pochi dubbi sulle ragioni dell'allenatore del Napoli. Con… - RadioRossonera : 'Sono davvero orgoglioso di questa squadra. Arrivati fino a qui, è giusto sognare' ??? Capitan Davide #Calabria par… -