Napoli-Milan | Spalletti | “Arrivati a questa sfida col fiato corto”

I quarti di finale di Champions League hanno emesso i primi verdetti. Accedono al turno successivo il Real Madrid di Ancelotti e il Milan di Pioli, che grazie all'1-1 nel match dello Stadio Maradona ha eliminato il Napoli di Spalletti. Proprio il tecnico dei partenopei ha provato ad analizzare, ai microfoni di Sky Sport, la prova dei suoi: "Non dobbiamo avere rimorsi per quello che abbiamo fatto in merito all'atteggiamento. Siamo Arrivati a questi confronti col Milan col fiato corto, a questo si sono aggiunte un po' di ingenuità e un pizzico di inesperienza in alcune situazioni". L'allenatore toscano ha poi negato alcuni strascichi dopo lo 0-4 di campionato inflitto dal Milan qualche settimana fa: "Quel risultato è stato eccessivo per quello che è ..."

