Napoli-Milan, Moriero: “Bello il gesto di Rafael Leao e Giroud dopo tanto” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Moriero, che oggi è allenatore delle Maldive, ha parlato dell'esultanza dei due rossoneri in Napoli-Milan dopo il gol. Le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 aprile 2023), che oggi è allenatore delle Maldive, ha parlato dell'esultanza dei due rossoneri inil gol. Le sue parole.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Un errore grosso e grave lo commette l'arbitro polacco Marciniak durante la partita di Champions tra Napoli e Milan… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - theo_227 : RT @juve_belgique: Napoli : champion d'Italie Inter : demi-finale de C1 Milan : demi-finale de C1 Juventus ; - trosulinoIUSDM : @aceinibitore Secondo me, per carità è vero che c’è il Derby in semifinale, ma secondo me verrà ricordato alla pari… -