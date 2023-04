Napoli-Milan, Leao: “Un orgoglio difendere questa maglia” (Di mercoledì 19 aprile 2023) La UEFA Champions League è una competizione abile di regalare emozioni a tifosi ed appassionati in ogni occasioni. La sera di martedì 18 aprile si è giocata la sfida tra Napoli e Milan, pareggiata al Maradona ma vinta dai rossoneri grazie all’1-0 maturato nella gara d’andata di San Siro. Decisivi per il Diavolo Olivier Giroud, Mike Maignan e un’altra grandissima prestazione di Rafael Leao, autore dell’assist per il momentaneo vantaggio. Olivier Giroud, Milan @livephotosport Il n° 17 è stato abile nell’approfittare in ripartenza di un errore di Tanguy Ndombele, involandosi verso la porta dopo averne superati tre e mettendo l’assist al bacio a Giroud. Ai microfoni di Mediaset, l’MVP della gara Rafael Leao ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Puntare l’avversario è quello che provo a fare in ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 19 aprile 2023) La UEFA Champions League è una competizione abile di regalare emozioni a tifosi ed appassionati in ogni occasioni. La sera di martedì 18 aprile si è giocata la sfida tra, pareggiata al Maradona ma vinta dai rossoneri grazie all’1-0 maturato nella gara d’andata di San Siro. Decisivi per il Diavolo Olivier Giroud, Mike Maignan e un’altra grandissima prestazione di Rafael, autore dell’assist per il momentaneo vantaggio. Olivier Giroud,@livephotosport Il n° 17 è stato abile nell’approfittare in ripartenza di un errore di Tanguy Ndombele, involandosi verso la porta dopo averne superati tre e mettendo l’assist al bacio a Giroud. Ai microfoni di Mediaset, l’MVP della gara Rafaelha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Puntare l’avversario è quello che provo a fare in ...

