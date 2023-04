Napoli-Milan, la tv inglese si scusa in diretta per una gaffe imperdonabile – VIDEO (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un siparietto esilarante durante la diretta della sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan. Durante la diretta della sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan, la tv inglese CBS Sports è stata costretta a chiedere scusa in diretta per una gaffe imperdonabile. Il motivo? La pronuncia sbagliata del nome del difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, da parte degli opinionisti Carragher e Richards. Il siparietto è stato decisamente esilarante, con diversi ex campioni protagonisti. Tomori, protagonista sia in campo che fuori Fikayo Tomori è stato protagonista sia in campo che fuori. Insieme al compagno di reparto Kjaer, ha annullato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un siparietto esilarante durante ladella sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra. Durante ladella sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra, la tvCBS Sports è stata costretta a chiedereinper una. Il motivo? La pronuncia sbagliata del nome del difensore centrale del, Fikayo Tomori, da parte degli opinionisti Carragher e Richards. Il siparietto è stato decisamente esilarante, con diversi ex campioni protagonisti. Tomori, protagonista sia in campo che fuori Fikayo Tomori è stato protagonista sia in campo che fuori. Insieme al compagno di reparto Kjaer, ha annullato ...

